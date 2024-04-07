Адиев: «Мы были несостоятельны, поэтому наше поражение более чем заслуженное»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Тяжелая игра и тяжелый результат. Но все же по горячим следам ваши мысли по этой игре?

- Конечно, я думаю, по сегодняшней игре мы были несостоятельны, поэтому наше поражение более чем заслуженное. Соперник превосходил нас, был более быстрым и мобильным. Так скажу, что нам нужно очень много работать, чтобы выйти на свой уровень.

- Понятно, что вы не много времени провели, но сегодняшняя игра, которую вы внимательно посмотрели, есть ли какие-то мысли, за счет чего можно выводить команду из кризиса и исправлять ситуацию?

- Понятно, что по горячим следам эмоции в таком случае - не лучший советник. Есть сегодняшняя ночь и завтра определенные сутки. К послезавтрашнему дню надо уже выстроить определенный план в плане ведения игры и понимания кадров, которые есть под рукой, и как это всё организовать. Нам в любом случае надо очень сильно организовываться и принять правильные решения. Чуть больше суток есть, чтобы правильные решения принять.