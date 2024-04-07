Антон Миранчук: «У команды не самые лучшие времена, поэтому три очка для нас на вес золота»

Лучший футболист встречи «Ахмат» - «Локомотив» Антон Миранчук поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Рады, что выиграли и добились своего. Знали, что будет непростая игра с непростым соперником. Также знали, что у каждой команды, может быть, не самые лучшие времена, поэтому три очка для нас на вес золота.

- Насколько помогло удаление у соперника, достаточно быстрое, и гол в вашем исполнении? Насколько это вас раскрепостило и помогло контролировать игру?

- Безусловно, конечно, это минус один игрок. Команда тратит намного больше сил. Но тут больше эмоциональный план. Понятно, что мы ведем 1:0, тут надо не дать сопернику войти в игру, понять и дать те шансы, которые у них были и войти в игру. Поэтому нам удалось забить второй гол и облегчить нам задачу.

- Вы отметили, что у команды был непростой период. Сейчас насколько поможет эта победа в психологическом плане?

- Победа всегда толкает вперед, повторюсь, наверное, больше в эмоциональном плане, раскрепостить нас. Я надеюсь, что она даст нам силы и ресурсы работать и побеждать дальше.

- «Ахмат» сегодня чем-то удивил, учитывая, что у него новый тренер?

- Тяжело говорить. Понимали, что даже если вспоминать первую игру, что это непростой выезд будет. И сейчас только пришел новый главный тренер. Наверное, у них еще предстоит работа и какие-то наработки. Поэтому желаю только удачи.