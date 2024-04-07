Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Федотов даёт мне свободу» — Мойзес

07 Апреля 2024 • 18:54 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Факел

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о своей игре на позиции в центре обороны.

Футболист заявил, что его профильной позицией является левый фланг, поэтому он умеет подключаться в атаку.

«Тренер дает мне свободу, чтобы я подключался в атаку. Я читаю игру. Если я вижу перед собой пространство, то я подключаюсь», — приводит слова Мойзеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний бразилец принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

На данный момент подопечные Владимира Федотова занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Мойзес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Апреля
18:30
Мойзес оценил игру Облякова
18:19
Мойзес: «Мы задолжали красивый футбол нашим болельщикам»
18:17
Защитник «Факела» отметил, что было самое тяжёлое в игре с ЦСКА
17:27
Мойзес: «Акинфеев прекрасно читает игру»
17:16
Ташуев: «Сейчас надо снова вернуться к тому, с чего начинали»
17:15
Только два игрока сделали в РПЛ больше ассистов, чем Обляков с момента его дебюта
17:08
Федотов: «Мы поругались немножко после пропущенного гола»
17:07
Игроки ЦСКА поздравили Агапова с рождением сына
17:04
Игрок «Факела» Черов назвал причины крупного поражения от ЦСКА
16:49
Игрок «Факела» Марков: «Акинфеев мог не выходить на матч, ничего бы не изменилось»
16:15
«Факел» впервые за шесть матчей проиграл в РПЛ
16:12
Обляков: «Акинфеев будет злой, что пропустил»
16:05
ЦСКА забил 4 гола в матче РПЛ впервые с августа
15:58
ЦСКА потушил «Факел», забив четыре мяча, но потерял Виллиана на дерби с «Локомотивом»
15:45
ЦСКА потерял Рошу на дерби с «Локомотивом»
15:40
ЦСКА громит «Факел» после прорыва Файзуллаева
15:29
Обляков удвоил перевес ЦСКА в матче с «Факелом»
14:46
ЦСКА повёл в матче с «Факелом» после гола Мусаева
13:57
Ташуев: «К отсутствию кубкового матча на неделе можно двояко относиться»
13:50
Федотов: «Вспоминать упущенные 18 очков лучше не сейчас»
13:30
ЦСКА - «Факел»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 4:1 1
11:33
Игрок ЦСКА Мендес рассказал о матче с самыми тяжёлыми погодными условиями
02:02
ЦСКА - Факел: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Апреля
21:47
Агент Щенникова рассказал о будущем своего клиента
20:00
Пономарёв назвал точный счёт матча ЦСКА – «Факел»
14:10
Назван срок нового контракта Ташуева с «Факелом»
14:05
«Факел» объявил о продлении контракта с Ташуевым
05 Апреля
22:08
Магаль: «ЦСКА - одна из самых организованных команд РПЛ»
21:22
Тарханов предположил, что мешает Чалову 1
16:59
Ставка и прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Факел РПЛ — 7 апреля 2024
16:55
Бывший тренер «Динамо» перед дерби назвал проблемы «Спартака»
12:58
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Факел чемпионата России — 7 апреля 2024
04 Апреля
22:03
Ставка и прогноз на матч ЦСКА – Факел чемпионата России – 7 апреля 2024
11:08
Рядно: «Игра с «Балтикой» была под контролем ЦСКА»
10:05
Вратарь ЦСКА Тороп: «Балтика» завладела преимуществом во втором тайме»
03 Апреля
16:33
Габулов объяснил, почему ЦСКА не может бороться за чемпионство
02 Апреля
19:42
Нигматуллин высказался о возможном увольнении Федотова из ЦСКА 1
18:23
Сергей Овчинников рассказал, будет ли тренировать Акинфеев
09:44
Радимов: «Хорошо, что у ЦСКА есть Акинфеев, а то они проиграли бы «Сочи»
31 Марта
14:00
Хомуха: «В последнее время Промес уже не определял игру «Спартака»
00:39
«Для меня не будет шоком, если Акинфеев летом завершит карьеру» — Пономарёв
26 Марта
17:44
ЦСКА поможет тем, кто пострадал в результате теракта
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
«Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
4
1
1.56 3.95 5.40
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Балтика Балтика
1
0
1.26 5.40 9.80
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
2
2.33 3.65 2.65
Видео
07.04.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.21 3.60 2.85
Видео
08.04.24 в 17:00
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
2.41 3.15 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
19:25 · Россия. Премьер-лига
Семак далеко не всем доволен после победы над «Балтикой»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Латышонок: «Могли хотя бы на ничью вывести игру с «Зенитом»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Мартинс пропустит дерби «Динамо» - «Спартак»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Важно было добиться именно победы и сбросить с себя некий психологически отрицательный фон»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев рассказал, какую игру стоит ждать в дерби от «Динамо» и «Спартака» эксклюзив
19:00 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Мы были несостоятельны, поэтому наше поражение более чем заслуженное»
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Спартак»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:0
18:56 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук: «У команды не самые лучшие времена, поэтому три очка для нас на вес золота»
18:54 · Россия. Премьер-лига
«Федотов даёт мне свободу» — Мойзес
18:49 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль пошутил на тему отсутствия голов «Спартака»
18:41 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлил беспроигрышную серию до семи матчей
18:30 · Россия. Премьер-лига
Мойзес оценил игру Облякова
18:19 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «Мы задолжали красивый футбол нашим болельщикам»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин и Соболев – в основных составах «Динамо» и «Спартака» на дерби
17:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Странный гол помог «Черноморцу» разгромить «Кубань»
Все новости
Рекомендуем