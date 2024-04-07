«Федотов даёт мне свободу» — Мойзес

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о своей игре на позиции в центре обороны.

Футболист заявил, что его профильной позицией является левый фланг, поэтому он умеет подключаться в атаку.

«Тренер дает мне свободу, чтобы я подключался в атаку. Я читаю игру. Если я вижу перед собой пространство, то я подключаюсь», — приводит слова Мойзеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний бразилец принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

На данный момент подопечные Владимира Федотова занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 набранных очков.