Абаскаль пошутил на тему отсутствия голов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Самая бьющая команда весенней части - «Спартак». Но при этом у вас 0 голов. Работали ли как-то в эту неделю над реализацией, и если да, то как?

- Надо просто ворота побольше сделать. Я уже неоднократно говорил, как мы можем работать над этим. Подходы, они у нас есть, моменты возникают. Это самое главное. Моменты у нас были, опасные моменты. Я уверен, что голы у нас придут. Чем больше концентрируешься на этом, зацикливаешься, тем хуже. Нужно в определенный момент быть готовым реализовать тот шанс, который у нас есть.

- После поражения в матче с «Зенитом» вы сказали, что две желтые карточки Угальде и Умяров разрушили вашу игру в прессинге. В этой связи были ли инструкции, как вести себя, чтобы не было таких желтых карточек?

- С нами уже не единожды это случалось в матче с «Зенитом», именно домашних матчах. До этого это было в случае с Игнатовым, сейчас - с Угальде. Конечно, прессинг - это наш стиль игры, которого мы придерживаемся. Очень важно подходить к этим единоборствам футболистам в лучших условиях - иметь численное преимущество или позиционное тоже. Но если это не удается, иногда, конечно, включаются и фолы. Что касается прессинга, еще раз повторю, это наш стиль игры. Мы будем продолжать играть в таком стиле до тех пор, пока можем. Если требуется замена, будем менять игрока и продолжать делать это.

- Ваш коллега Марцел Личка признался, что сегодня фланги обороны выбирал, Скопинцев и Маричаль, под фланги вашей атаки, под Медину и Зиньковского. Если Марцел поступает так, то какой может быть ваш ответ?

- В принципе, это случалось и до этого. Скопинцев будет играть слева достаточно высоко, он может хорошо использовать пространство. У нас тоже крайние защитники по-разному подключаются и на разной высоте играют. Для футбола это нормально.