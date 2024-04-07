«Зенит» продлил беспроигрышную серию до семи матчей

В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» с минимальным счётом обыграл на своём поле «Балтику» (1:0).

Автором единственного забитого мяча стал бразильский нападающий Педро дос Сантос.

Данный результат позволил «Зениту» продлить беспроигрышную серию до семи матчей с учетом всех турниров. В предыдущих шести встречах «сине-бело-голубые» одержали пять побед и два раза сыграли вничью.

После 22 сыгранных матчей подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В копилке санкт-петербургской команды 44 зачетных балла. Отрыв от идущего на втором месте «Динамо» составляет одно очко.