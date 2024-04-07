Мойзес оценил игру Облякова

Защитник ЦСКА Мойзес поделился комментарием об игре своего одноклубника Ивана Облякова.

Игрок заявил, что Обляков выступает под десятым номером, а от футболиста с таким номером всегда ждут чего-то особенного.

«Сегодня он очень хорошо сыграл. Это результат ежедневного труда, он отличный профессионал», — приводит слова Мойзеса «РБ Спорт».

Ранее ЦСКА разгромил на своем поле воронежский «Факел» в матче 23-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В нынешнем сезоне 25-летний Обляков появился на поле в 27 матчах во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счет пять результативных передач.