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Гол+пас Антона Миранчука: «Локомотив» испортил дебют Магомеду Адиеву, впервые победив в 2024 году

07 Апреля 2024 • 18:28 Комментировать
Ахмат
0:2
Локомотив Москва

«Ахмат» и «Локомотив» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 23-го тура РПЛ состоялся 7 апреля на стадионе «Ахмат Арена».

Протокол игры  
Ахмат0:2Локомотив Москва
  21'Миранчук Антон (0:1)
  58'Пиняев Сергей (0:2)
Шелия ГиоргиСемёнов АндрейГандри НадерШвец Антон  17' 46' (Камило Рейжерс ( 46'  88') Тодорович Дарко  19'Тимофеев АртёмОлейников ИванБогосавац Мирослав 79' (Ловат Лукас ( 79') Садулаев Лечи 75' (Агаларов Гамид ( 75') Конате Мохамед II 75' (Бериша Бернард ( 75') Ильин Владимир 46' (Уциев Ризван ( 46')
Запасные: Ковачев СветославМацуев МинкаилМагомедов ЯхьяИбишев Турпал-АлиШатара МилошКамилов ВладиславОпарин Михаил
Лантратов ИльяСильянов АлександрФассон ЛукасМорозов Евгений  85'Самошников Илья 70' (Жемалетдинов Рифат ( 70') Карпукас АртёмБаринов Дмитрий 80' (Митай Марио ( 80') Пиняев СергейМиранчук АнтонНенахов МаксимСулейманов Тимур 75' (Сарвели Владислав ( 75')
Запасные: Хамулич СаидМитров ТимофейРаков ВадимЩетинин МихаилБатраков АлексейМагкеев СтаниславТикнизян НаирХудяков Даниил
07 апреля. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

Много сил потратили команды посреди недели, но эмоции получили только отрицательные. «Локомотив» проиграл «Уралу», вылетел из Кубка России и сразу появилась новость, что Михаил Галактионов подал в отставку, которую не приняли. Через день из турнира вылетел «Ахмат», и вот у Мирослава Ромащенко клуб покинуть получилось. Более того, ему уже и преемника нашли. «Ахмат» возглавил Магомед Адиев.

Галактионов остался у руля «железнодорожников», но в Грозный не привёз Артёма Дзюбу и Максима Глушенкова (дисквалификация). Атакующая группа «Локо» вообще была довольно скромная: Сулейманов, Пиняев и Антон Миранчук. Но скромность по фамилиям никак не влияла на игровой потенциал. Наоборот, «Локо» даже чувствовал себя гораздо лучше, в других матчах. Постепенно забрали под свой контроль мяч и территорию, стали раскачивать оборону «Ахмата».

С правого фланга ускорение Самошникова было отмечено отличной передачей из глубины. Илья улетел аж к углу вратарской, от которого пытался прошить Шелию, однако Георги вовремя закрыл «домик». Гола не случилось. Пришлось подождать ещё пять минут. Антони Миранчук обводящим ударом обыграл Шелию, но на «ленточке» подстраховал голкипера Тодоровича. Сначала все решили, что Дарко сыграл головой, но долгая пауза просмотр повторов и раздумье привели Казарцева к другому решению.

Рефери увидел игру рукой, удалил Тодоровича за фол последней надежды и назначил пенальти. Антон Миранчук разбежался и с 11 метров пробил точно под штангу – 0:1. Гол только взбодрил «Локомотив». Тут же второе ускорение совершил Самошников, опять же пробивший с угла вратарской. Шелия неуверенно отразил перед собой, но добивания не последовало. Но и спасал Георги немало. Только игра голкипера удержала «Ахмат» на плаву после выстрелов Сулейманова и Миранчука. Первый бил метров с 10, второй – с дуги штрафной площади. Оба раза мяч направлялся под перекладину, и оба раза спасал Шелия.

Долго держался «Ахмат», а точнее, просто отбивался, но второй гол «Локомотива» назревал. И он случился. Случился на исходе часа игры, когда Пиняев открылся на передачу Антона Миранчука, легко оторвался от Уциева и обвёл Георгия Шелию ударом по штангу – 0:2. Более того, через три минуты ещё и третий мяч прилетел в ворота «Ахмата», но Тимур Сулейманов с метра замкнувший фланговый кросс, забрался в офсайд.

Насчёт отыграться вопрос не стоял, за весь матч «Ахмат» всего раз (и то ближе к 90-й минуте) пробил в створ ворот Ильи Лантратова. Вот таким получился дебют Магомеда Адиева у руля «Ахмата». Так сказать, есть над чем работать. А «Локомотив» одержал первую победу в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
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