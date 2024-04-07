Кроме Педро, забивать некому: «Зенит» аккуратно одолел аутсайдера «Балтику»

Чтобы вернуться на первую строчку таблицы РПЛ, сместив с неё «Краснодар», «Зениту» требовалось победить дома «Балтику» из зоны непосредственного вылета.

Борьба за чемпионство в России не планирует закругляться. «Краснодар» в марте не выиграл ни одного матча – а в апреле стартовал с победы. Значит, может он бороться за золото и дальше. Субботняя победа в гостях над «Пари НН» вывела «быков» на первое место по крайней мере до воскресного балтийского дерби «Зенита» с «Балтикой».

Петербургский клуб провёл март в чемпионате тоже не особо ярко. Но получше «Краснодара». Команда Семака выиграла на том отрезке лишь один матч из трёх. Со «Спартаком» и «Крыльями Советов» питерцы вничью сыграли, а между этими встречами расправились с «Уралом», который разве что только «Спартаку» не проигрывает.

В прошлом туре в Самаре грубую результативную ошибку допустил Адамов, и в воротах «Зенита» задержался Кержаков после кубковой победы над «Спартаком». Педро, разрывавший «красно-белых» в Кубке, впервые вышел в старте в рамках РПЛ. Артур и Кассьерра составили ему компанию в атаке, поглубже действовали Клаудиньо, Вендел и Барриос.

«Балтика» на рабочей неделе также отметилась в Кубке России, откуда вылетела с поражением от ЦСКА. Но теперь полностью к игре на «Газпром Арене». На первых минутах ещё что-то получалось у калининградцев в атаке. Ковалёв добротно приложился в правый угол, а Кержаков перевёл на угловой. Удар Лисаковича позже оказался лёгким для голкипера.

«Зенит» в середине тайма уже прочно владел инициативой, и «Балтика» начала проседать. Латышонок блеснул чудесным сэйвом, когда Вендел навесил справа, а Кассьерра пробил головой в упор. Мяч продолжил стремиться за ленточку, и вратарь гостей смахнул его ещё раз. Сфера, возможно, немного попала в руку Андраде, влетевшему в Кассьерру.

Спустя пять минут – новый блеск от Латышонка. Артур подал угловой слева, Эракович ударил головой, и Латышонок перевёл мяч в штангу. На добивание рыбкой кинулся Кассьерра, и Андраде рискованно с ноги выбил мяч на новый угловой. Чуть-чуть – и задел бы защитник «Балтики» голову Кассьерры. Тогда была бы опасная игра – и пенальти.

На бровке пришёл в движение электрокар, когда потребовалась медицинская помощь Педро. Но остался молодой бразилец в игре и на 42-й минуте сделал разницу. Кассьерра отдал на правый полуфланг Артуру, тот подключил вперёд Караваева. Последовал прострел во вратарскую, а свободный Педро замкнул дальнюю штангу (1:0).

Получается, что Педро забил третий подряд гол «Зенита» в апреле. Давление шло весьма ощутимое на ворота «Балтики», и всё-таки разок до перерыва она дрогнула. Калининградцы изначально должны были понимать, что на выезде против «Зенита» нужно крайне внимательно относиться к собственным редким шансам впереди.

На второй тайм «Зенит» вышел с осознанием своего превосходства в счёте. Хотя же скромное было это превосходство. Давления на ворота гостей поубавилось. Клаудиньо сделал пас пяткой с правой стороны, а удар Артура отразил новым спасением Латышонок. Немного времени спустя попытку Артура низом накрыл Жиров.

Фирменной карточкой «Зенита» в этом чемпионате становятся домашние победы над середняками и аутсайдерами со счётом 1:0. Как над «Факелом», как над «Пари НН». С «Балтикой» тоже по похожему сценарию стало складываться. Команда Игнашевича подняла голову после перерыва, в то время как хозяева стали играть на удержание.

Кержакову довелось отбивать из угла удар Бистровича. А если атаковал «Зенит», то мягко. На стандарте Эракович всё-таки мог забить, однако Латышонок и тут выручил. Мостовой выбегал один на один с передачи Клаудиньо и убрал со своего пути Латышонка, но поскользнулся дальше – здесь повезло «Балтике».

«Зенит» справился с вязкими атаками гостей и сохранил минимальную победу. Команда Сергея Семака поедет в Краснодар в следующем туре лидером турнирной таблицы, но сыграть с «быками» не сможет перебравший жёлтых карточек Вендел. А «Балтика» должна радоваться, что её не догнал «Сочи», в субботу сыгравший вничью с «Ростовом».

Кирилл Иванцов