Мойзес: «Мы задолжали красивый футбол нашим болельщикам»

Защитник ЦСКА Мойзес поделился эмоциями после крупной победы над воронежским «Факелом» в 23-м туре Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 4:1 в пользу столичного клуба.

«Хотел бы поздравить всех болельщиков, которые были на этом матче. Мы задолжали этот футбол нашим болельщикам. Красивый футбол», — приводит слова Мойзеса «РБ Спорт».

Футболист добавил, что считает победу своей команды полностью заслуженной.

На данный момент ЦСКА находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. В копилке подопечных Владимира Федотова 36 набранных очков.