Тюкавин и Соболев – в основных составах «Динамо» и «Спартака» на дерби

В воскресенье вечером в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги пройдёт московское дерби – «Динамо» против «Спартака».

Рулевой «Динамо» Марцел Личка включил в стартовый состав таких игроков: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Карраскаль, Чавес, Нгамалё, Бителло, Тюкавин.

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль, в свою очередь, доверил место на поле таким футболистам: Максименко, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Пруцев, Медина, Зиньковский, Соболев, Угальде.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.