Защитник «Факела», автор единственного гола в ворота ЦСКА Василий Черов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «армейцев».

- В первом круге вы сыграли с ЦСКА вничью. Наверняка была уверенность, что можете взять очки и сегодня?

- Конечно, мы были уверены, что можем побороться за очки. Самое тяжелое было противодействовать ЦСКА позиционно, потому что у него индивидуально сильные футболисты.

- Ваш капитан Евгений Марков сказал, что «Факел» уступил по всем статьям. Но вы, например, смогли забить мяч.

- Что-то получилось, какие-то микроэпизоды. Но если брать в целом, поражение вышло по делу. В большинстве эпизодов мы были сегодня хуже.

- Когда последний раз забивали гол?

- Кажется, в позапрошлом сезоне.

- Самый яркий матч весной у «Факела» был со «Спартаком». Согласны?

- Если отталкиваться от результата, можно так сказать. Но мы стараемся забывать прошлые игры и настраиваться на предстоящие.

- На чем акцентировали внимание перед встречей с ЦСКА?

- Это хорошо организованная команда, и много на что можно обратить внимание. Никаких сюрпризов «армейцы» не преподнесли. В ЦСКА очень вариативная атака. Просто тяжело было противодействовать этому сопернику.

- Вас удивляет, что у «армейцев» так много ничьих в этом сезоне?

- Да нет. Стараюсь следить за своей командой.

Елена Григорьевская