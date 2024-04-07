Пиняев удвоил перевес «Локомотива» в матче с «Ахматом»

«Ахмат» проводит первый матч под руководством Магомеда Адиева. В середине первого тайма игры против «Локомотива» грозненцы остались вдесятером после удаления Дарко Тодоровича, а Антон Миранчук реализовал пенальти. На 58-й минуте прошла еще одна атака столичных футболистов, Миранчук поделился мячом с Сергеем Пиняевым, который оказался сам перед воротами и поразил левый угол ворот противника.

«Локомотив» ведет 2:0 и делит четвертое место, противник - третье с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.