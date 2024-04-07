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Файзуллаев рассказал, каким результатом ЦСКА он будет доволен в конце сезона

07 Апреля 2024 • 17:45 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
13.04 19:30

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о том, каким результатом по итогам сезона он будет доволен.

«Если попадем в топ-3 и победим в Кубке. В некоторых матчах мы теряем концентрацию на последних минутах. Из-за этого много пропустили и потеряли очков», — цитирует Файзуллаева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счет девять результативных передач.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, отставая от идущего на третьем месте «Динамо» на два очка. Стоит сказать, что у «бело-голубых» есть игра в запасе.

Добавим, что ЦСКА продолжает свое выступление в Кубке России. Сейчас «армейцы» находятся на стадии полуфинала Пути РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аббосбек Файзуллаев

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