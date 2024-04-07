Удар для «Зенита»: лидер команды не сыграет с «Краснодаром»

В воскресенье «Зенит» проводит домашний матч чемпионата России против «Балтики». В концовке первого тайма жёлтую карточку получил полузащитник «сине-бело-голубых» Маркус Вендел.

Для Вендела это четвёртое предупреждение в текущем сезоне Премьер-лиги. Следующий матч лидер «Зенита» будет вынужден пропустить по причине дисквалификации.

В следующем туре «Зенит» будет играть против конкурента в борьбе за чемпионство – против «Краснодара» на выезде. Потеря Вендела является для «сине-бело-голубых» серьёзным ударом.

Матч «Краснодар» - «Зенит» пройдёт в следующую субботу, 13 апреля.