Мойзес: «Акинфеев прекрасно читает игру»

Защитник ЦСКА Мойзес поделился комментарием о длинных передачах вратаря команды Игоря Акинфеева.

Ранее ЦСКА с крупным счетом обыграл на своем поле «Факел» (4:1) в рамках 23-го тура чемпионата России. Второй гол «армейцев» начался с заброса Акинфеева.

«У него отличная длинная передача. Он прекрасно читает игру. Аббос сделал отличное движение. Акинфеев длинные передачи раздает просто великолепно», — цитирует Мойзеса «Чемпионат».

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 36 очков.

В следующем туре подопечные Владимира Федотова встретятся на выезде с «Локомотивом».