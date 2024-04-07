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«Зенит» повёл в матче с «Балтикой» благодаря голу Педро

07 Апреля 2024 • 17:20 Комментировать
Зенит
1:0
Балтика
1 1.30 X 5.50 2 11.00
2-й тайм

В 23-м туре Премьер-лиги «Зенит» и «Балтика» на протяжении почти всего первого тайма никак не могли распечатать ворота друг друга. Только незадолго до перерыва чемпионы всё же забили. Педро, герой недавнего кубкового матча со «Спартаком», отличился и в этом поединке. Артур получил мяч перед штрафной и сыграл правее на Вячеслава Караваева, который выполнил прострел вдоль ворот, а Педро здорово сыграл на дальней штанге, замкнув передачу.

1:0 у нас, «Зенит» возвращает себе первое место в онлайн-таблице, соперник - предпоследний. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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