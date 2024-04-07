«Локомотив» пробил первый пенальти в этом сезоне

Московский «Локомотив» заработал и пробил первый одиннадцатиметровый в нынешнем сезоне чемпионата России.

В эти минуты проходит игра 23-го тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Локомотивом». На 20-й минуте первого тайма главный арбитр матча Василий Казарцев после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота «Ахмата» за игру рукой Дарко Тодоровича, который еще и получил красную карточку.

Пенальти успешно реализовал Антон Миранчук, отправив мяч под левую штангу. Стоит сказать, что для «Локомотива» этот одиннадцатиметровый удар стал первым в нынешнем сезоне РПЛ.

Следить за ходом событий матча «Ахмат» - «Локомотив» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.