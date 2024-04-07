Ташуев: «Сейчас надо снова вернуться к тому, с чего начинали»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Мы как-то отвыкли, что «Факел» может по четыре за матч пропускать. Что сегодня произошло?

- Нужен хороший анализ, что произошло. Навскидку говорить, что именно та причина или эта причина? Слагаемых хватает, слагаемые то, что не было ключевых футболистов в центре поля, и сам Божин. Опять же, те ребята, которых выпустил на поле, они тренируются и готовятся, но что-то где-то порвалось. Я детально не буду матч разбирать, ошибки какие-то, но просто скажу одну фразу, что сказал ребятам: «Сейчас надо снова вернуться к тому, с чего начинали, быть такой командой, которая бьется в первую очередь». Такое ощущение, что, возможно, планку повысили чуть-чуть, что мы можем и так спокойно играть с ЦСКА в футбол, возможно, что-то повлияло, состав… много слагаемых. Возьмем позитив из этого матча, что нас немножко опустили, мы должны начать с чистого листа и снова стать той командой, которую все боятся в плане организации, обороны, работоспособности, мужских качеств, ну и футбола в частности. Как говорят, лучше 1:4, чем 0:1 случайно проиграть. Иногда полезны очень эти вещи. Я это уже проходил. Надеюсь, что так и будет. Ясно, что будем анализировать, думать, как подняться дальше, поднять головы и вернуться на те позиции, которые были в плане смотрибельности игры.

- Мы с вами говорили про Божина, но почему сегодня Якимова не было?

- Готовился к игре, даже сегодня утром думали, выпускать его или нет, но небольшой есть дискомфорт. Мы побоялись, что у нас впереди пять матчей с 14-го по 29-е. Если, не дай бог, что-то бы случилось сегодня, то мы надолго теряем футболиста. Поэтому не стали рисковать.