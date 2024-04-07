Только два игрока сделали в РПЛ больше ассистов, чем Обляков с момента его дебюта

ЦСКА в воскресенье разгромил на своём поле «Факел» со счётом 4:1. Приз лучшему игроку матча получил полузащитник «армейцев» Иван Обляков, который отметился голом и голевым пасом.

Как сообщает Opta, с момента своего дебюта Обляков записал на свой счёт 32 голевых паса в Премьер-лиге. За указанный отрезок времени больше результативных передач в РПЛ сделали только два игрока – Квинси Промес (33) и Артём Дзюба (48).

На текущий момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команду Владимира Федотова ждёт дерби против «Локомотива» на поле соперника.