Федотов: «Мы поругались немножко после пропущенного гола»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Ощущение такое, что «вот бы все матчи были такими, как сегодня»?

- Мы видели с вами, непростой соперник, как всё развивалось, хотя мы владели территорией, преимуществом, создавали, били. Но ребята самоотверженные. По-моему, там в первой атаке даже тройной блок, потом снова. Поэтому всегда непросто, команда умеет обороняться. Начало этого отрезка чемпионата, один пропущенный гол до нашего матча. Скажем так, было непросто. Но и первый гол немного вскрыл игру, когда сопернику нужно было что-то придумывать.

- Тамерлан Мусаев сегодня сыграл так, как вам бы хотелось? Это заявка на место в стартовом составе на следующий матч?

- Я думаю, что хороший тактический план выполнял, очень хорошо цеплялся. Главное качество, что забил гол. Он классно открылся, очень непростая была ситуация, хорошо исполнил. Ценность гола мы с вами ощутили потом. Это здорово.

- Когда команда забивает четыре, но пропускает один на последних секундах, ваша реакция в раздевалке на это?

- Реакция? Мы поругались немножко, скажем так, нельзя на волнах этого успеха терять концентрацию. Должно быть всё под контролем. Наказание сразу пришло, незамедлительно. Ладно, угловой, хорошо. Но потом не среагировали. Да, возможно, такой удар получился… тем не менее гол. Что привело к голу - мы не должны допускать таких моментов.

- Очень интересно обычно бывает, когда у футболиста рождается сын или только будет это событие, его освобождают или дают выходной. Сегодня мы по ходу матча узнали, что у Агапова родился сын, и он играл. Расскажите про эту ситуацию.

- Мы узнали только когда объявили. Спросил его, сам он хотя бы знал, он говорит: «Да, сегодня ночью». Я говорю: «Где хет-трик? За сына хет-трик где?» Технично в общем-то промолчал это дело. Но мы его поздравляем, пользуясь случаев. Это у него уже второй. Теперь придется за двух. Плюс супруга.

- То есть он не отпрашивался, не говорил вообще, не рассказывал?

- Нет, я думаю, что это нормальная ситуация. Чем бы он мог там помочь? Он это воспринял хорошо, радость. Это как раз те моменты, которые окрыляют. Сейчас он со спокойной совестью, с победой, такое бывает раз в жизни и то не у каждого. Рождение, победа и море эмоций. Думаю, что сейчас он рванет сразу и увидит это чудо, которое появилось на свет.