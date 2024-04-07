Игроки ЦСКА поздравили Агапова с рождением сына

Сегодня, 7 апреля, ЦСКА принимал на своём поле «Факел» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась крупной победой «армейцев» со счетом 4:1.

После третьего забитого мяча, который записал на свой счет Аббосбек Файзуллаев, вся команда решила поздравить с рождением сына защитника Илью Агапова, изобразив руками укачивание ребенка.

Сам Агапов провел на поле 79 минут и не отметился результативными действиями. Игрок был заменен на Дугласа Келлвена.

После победы над «Факелом» столичный клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.