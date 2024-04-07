Игрок «Факела» Черов назвал причины крупного поражения от ЦСКА

Защитник «Факела» Василий Черов высказался о крупном поражении от ЦСКА (1:4) в матче 23-го тура РПЛ.

Черов отметил высокий уровень игроков ЦСКА, благодаря которому «армейцы» и смогли добиться успеха. Кроме того, как заметил игрок «Факела», в некоторых эпизодах его команда сыграла неправильно.

«ЦСКА хорошо реализовал свои шансы, поэтому так сложилось. Оборона начинается не с защиты, а вся команда принимает участие. Всей командой в некоторых моментах сыграли неправильно», — приводит слова Черова «Чемпионат».

Напомним, на сегодняшний день «Факел» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 26 набранных очков.