Быстров считает, что Адиев может быстро всё наладить в «Ахмате»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал назначение Магомеда Адиева на должность наставника «Ахмата».

По мнению эксперта, Адиев вовремя пришел в «Ахмат», ведь у Мирослава Ромащенко что-то не получалось.

«Адиев — тот человек, который может быстро все наладить. Изменить моральный фон, поднять атмосферу в команде», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

При этом Быстров считает, что Адиеву будет непросто на посту рулевого грозненского клуба.

На данный момент «Ахмат» проводит свой матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива». За всеми событиями встречи можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.