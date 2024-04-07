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Быстров считает, что Адиев может быстро всё наладить в «Ахмате»

07 Апреля 2024 • 16:54 Комментировать
Ахмат
0:1
Локомотив Москва
1 2.65 X 3.45 2 2.75
2-й тайм

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал назначение Магомеда Адиева на должность наставника «Ахмата».

По мнению эксперта, Адиев вовремя пришел в «Ахмат», ведь у Мирослава Ромащенко что-то не получалось.

«Адиев — тот человек, который может быстро все наладить. Изменить моральный фон, поднять атмосферу в команде», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

При этом Быстров считает, что Адиеву будет непросто на посту рулевого грозненского клуба.

На данный момент «Ахмат» проводит свой матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива». За всеми событиями встречи можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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