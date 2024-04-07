Игрок «Факела» Марков: «Акинфеев мог не выходить на матч, ничего бы не изменилось»

Нападающий «Факела» Евгений Марков высказался о поражении от ЦСКА (1:4) в матче 23-го тура чемпионата России.

По мнению Маркова, его команда провалила матч, не сумев доставить никаких трудностей вратарю «армейцев» Игорю Акинфееву.

«Сегодня не получилось буквально всё. Нечего комментировать. Акинфеев мог не выходить на матч, ничего бы не изменилось», — сказал Марков после игры.

Кроме того, Марков отметил, что настрой у его команды был точно таким же, как и в победной игре против «Спартака», однако в том матче у «Факела» получилось сыграть лучше.

После 22 матчей РПЛ «Факел» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков.