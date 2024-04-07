Галактионов: «На первый план сегодня выйдут характер и бойцовские качества»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Ожидания от игры? Понятно, что сейчас и «Локомотив», и «Ахмат» не в лучшем состоянии. По крайней мере, эмоциональном. Насколько эта игра будет нервной и важной?

- Важной, безусловно, потому что действительно последние матчи… нам самое важное было восстановиться психологически и правильно подготовиться к сегодняшнему матчу.

- У «Ахмата» сегодня замена на тренерской скамье, Магомед Адиев возглавил команду. Насколько это осложняет вашу работу в плане тактической подготовки своей команды? Потому что не совсем понятно, что сейчас ждать от нового тренера.

- Любая смена тренера - в большей степени эмоциональная составляющая. За этот короткий промежуток времени мы проанализировали работу тренеров сборной, по какой тактической схеме играли последние матчи. Понимание есть, понятно, что есть плюс-минус какие-то нюансы. На первый план, думаю, сегодня выйдут характер и бойцовские качества, потому что после последних матчей очень важны волевые качества ребят.