В «Спартаке» не исключили возможное продление контракта с Бальде

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о будущем форварда команды Кейта Бальде, который выступает на правах аренды за «Эспаньол».

«Планируем ли продлевать Кейта Бальде? Посмотрим», — заявил Амарал «Матч ТВ».

Напомним, сенегалец присоединился к «Спартаку» летом 2022 года, однако спустя сезон был отдан в аренду «Эспаньолу».

В текущем сезоне Бальде принял участие в 22 матчах в футболке испанского клуба и не забил ни одного гола, отметившись только результативным пасом.

Трудовой договор Бальде со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в полтора миллиона евро.