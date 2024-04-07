Адиев: «Приехал в отпуск, но пришлось на следующий день принять «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- С возвращением в родной клуб и родной город. Насколько короткими для вас получились последние дни и сумасшедшими? Потому что вы приехали без штаба, он немного пополняется. Вы начинаете на ходу знакомиться с сотрудниками.

- Вы правы, что было совсем мало времени для предстоящей игры и для меня. Но как-то быстро всё развивалось, приехал домой в небольшой отпуск, но так внезапно изменилась ситуация, что мне пришлось на следующий день принять свою родную команду «Ахмат». Оставалось две игры, а готовились, исходили из того положения, какое есть.

- Понятно, что за работой в сборной Казахстана вы не так пристально следили за чемпионатом России, но насколько сейчас хорошее ваше понимание о том, как играет «Локомотив» и другие команды?

- Я не могу сказать, что хорошо. Но я смотрел многие матчи и в межсезонье находился на учебно-тренировочных сборах в Турции. Многие игры команд российских видел, в Эмиратах был, видел небольшой фрагмент игры «Локомотива». Руку на пульсе держал.