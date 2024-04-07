Фернандеш: «Здорово, что Мусаев вернулся в «Краснодар»

Бывший игрок «Краснодара» Мануэл Фернандеш признался, что рад возвращению Мурада Мусаева на пост главного тренера «быков».

Напомним, Мусаев возглавил «Краснодар» в марте, сменив на этом посту сербского тренера Владимира Ивича.

«Он (Мусаев) всегда придерживался мысли, что необходимо владеть мячом и контролировать ход игры. Я думаю, что он способен поддерживать команду на ведущих позициях», — приводит слова Фернандеша Metaratings.

На сегодняшний день «Краснодар», набравший 43 очка в 22 проведённых матча, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Второй «Зенит» «быки» опережают на два балла, однако петербуржцы имеют одну игру в запасе.