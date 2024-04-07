Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Ивич может работать в любом топ-клубе России»

07 Апреля 2024 • 16:32 Комментировать

Итальянский менеджер Франко Камоцци поделился комментарием об уровне бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Ивич – топ-тренер, своей работой в «Краснодаре» он это доказал. Он может работать в любом топ-клубе России», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

46-летний сербский специалист возглавлял «Краснодар» с января 2023 по март 2024 года. Вместо Ивича на пост главного тренера «быков» был назначен Мурад Мусаев.

На данный момент кубанский коллектив идет на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 43 очка после 22 сыгранных матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Франко Камоцци ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
4
1
1.56 3.95 5.40
Видео
27 мин
Зенит Зенит
Балтика Балтика
0
0
1.26 5.40 9.80
Видео
27 мин
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
1
2.33 3.65 2.65
Видео
07.04.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.21 3.60 2.85
Видео
08.04.24 в 17:00
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
2.41 3.15 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
16:54 · Россия. Премьер-лига
Быстров считает, что Адиев может быстро всё наладить в «Ахмате»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Марков: «Акинфеев мог не выходить на матч, ничего бы не изменилось»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «На первый план сегодня выйдут характер и бойцовские качества»
16:42 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» не исключили возможное продление контракта с Бальде
16:38 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Приехал в отпуск, но пришлось на следующий день принять «Ахмат»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Фернандеш: «Здорово, что Мусаев вернулся в «Краснодар»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Ивич может работать в любом топ-клубе России»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Спартак», «Зенит», неважно с кем мы играем, нам надо набирать очки»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может сыграть в дерби с ЦСКА слухи
16:23 · Россия. Премьер-лига
Семак отметил изменения в игре «Балтики»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Ташуев — о своём контракте: «Продлил и продлил, работаем дальше»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил состояние Сантоса, Педро и Мостового
16:15 · Россия. Премьер-лига
«Факел» впервые за шесть матчей проиграл в РПЛ
16:12 · Россия. Премьер-лига
Обляков: «Акинфеев будет злой, что пропустил»
16:05 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА забил 4 гола в матче РПЛ впервые с августа
Все новости
Рекомендуем