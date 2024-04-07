Камоцци: «Ивич может работать в любом топ-клубе России»

Итальянский менеджер Франко Камоцци поделился комментарием об уровне бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Ивич – топ-тренер, своей работой в «Краснодаре» он это доказал. Он может работать в любом топ-клубе России», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

46-летний сербский специалист возглавлял «Краснодар» с января 2023 по март 2024 года. Вместо Ивича на пост главного тренера «быков» был назначен Мурад Мусаев.

На данный момент кубанский коллектив идет на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 43 очка после 22 сыгранных матчей.