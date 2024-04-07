Игнашевич: «Спартак», «Зенит», неважно с кем мы играем, нам надо набирать очки»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Минимальная ротация состава была в составе в чемпионате и матче Кубка, минус, понятно, травмированные футболисты. Означает ли это, что уже всё, на этом отрезке сезона костяк стартового состава определен, и здесь совершенно минимальные изменения?

- Да, потом график достаточно комфортный, через три на четвертый мы играем, ребята успевают восстанавливаться.

- Что касается отсутствия и Фамейе, и Гузины. Понятно, что это очень чувствительно. Будет ли менять конфигурация игры в нападении в связи с этим, будут ли еще какие-то варианты, кроме того, что мы увидим на поле сегодня?

- Схема может, конечно, меняться, мы думаем над этим. Посмотрим, как сегодня будет развиваться матч. Будем отталкиваться от событий, которые будут происходить на поле. Что касается потерь, они, конечно, существенные, но у нас есть Лисакович и Энрикес. Рассчитываем, что они нам помогут.

- Лисакович в старте, Энрикес в запасе. Почему? Если можно об этом говорить.

- Хотя бы потому, что Лисакович играет с начала весны. У Энрикеса сейчас нет хорошего игрового тонуса, поэтому пока так.

- Что касается присутствия Капленко в старте, насколько это связанная история с отсутствием Гузины и Фамейе?

- Нет, это не связанные вещи.

- По «Зениту». Вы встречаетесь уже четвертый раз в этом году, два матча в Кубке и матч чемпионата. Насколько этот фактор помогал в подготовке к сегодняшней игре?

- Да, знаем хорошо. Но надо сказать, что с каждым матчем «Зенит» становился все сильнее, потому что доукомплектация зимой произошла существенная, и сейчас понимаем, что эмоциональный фон хороший после победы в Кубке над «Спартаком». Впечатляющая атакующая группа. В свое время была дилемма с тремя игроками с российским паспортом, мы думали, кто будет играть - Сергеев, возможно, Ахметов, выбор был дан в пользу Алипа. Мы увидим южноамериканскую атакующую группу. Посмотрим, как будем выглядеть на их фоне.

- Вы сказали про психологический фон. А какой он у вашей команды?

- У нас фон простой. Мы сейчас не можем выбирать себе соперников. «Спартак», «Зенит», неважно с кем мы играем, нам надо набирать очки и думать о себе.