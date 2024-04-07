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Дзюба может сыграть в дерби с ЦСКА слухи

07 Апреля 2024 • 16:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
13.04 19:30

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба может принять участие в предстоящем столичном дерби с ЦСКА.

По информации Sport24, 35-летний футболист по предварительным прогнозам должен быть готов сыграть с ЦСКА в 24-м туре РПЛ.

Напомним, Дзюба пропустил минувший матч чемпионата России с «Краснодаром» (1:1), а также не попал в заявку на предстоящую встречу с «Ахматом».

В этом сезоне нападающий появился на поле в 23 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой счет четыре голевых паса.

Сегодня, 7 апреля, «Локомотив» встретится на выезде с «Ахматом» в рамках 23-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 16:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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