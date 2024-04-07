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Семак отметил изменения в игре «Балтики»

07 Апреля 2024 • 16:23 Комментировать
Зенит
0:0
Балтика
1 1.30 X 5.50 2 11.00
1-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Что касается «Балтики», вы встречаетесь уже не в первый раз в сезоне. Эта «Балтика», с которой вы сыграете сегодня, насколько она похожа на ту команду, с которой вы играли перед зимней паузой? Или это совершенно другой коллектив, с учетом большого количества новичков?

- Я думаю, что это во многом другая команда по игрокам, состав изменился кардинально. Буквально 2-3 позиции остались, остальные футболисты изменились. Очень много игроков, которые пришли в зимнюю паузу. Команда перестроилась с того времени, когда мы играли против нее, и тактически. Ранее они играли с двумя форвардами и двумя большими форвардами, или один большой, а второй чуть поменьше. Очень много было фланговых передач, сейчас лучше гораздо контроль. Система изменилась, игроки изменились, и команда играет в другой футбол.

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