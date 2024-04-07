Ташуев — о своём контракте: «Продлил и продлил, работаем дальше»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о продлении контракта с воронежским клубом.

Ранее сообщалось, что новое соглашение Ташуева, возглавляющего «Факел» с сентября прошлого года, рассчитано до конца сезона-2024/2025.

«Продлил и продлил. Работаем дальше. Сейчас не об этом голова думает», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 7 апреля, «Факел» уступил ЦСКА (1:4) в матче 23-го тура чемпионата России. На данный момент команда из Воронежа занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 набранных очков. До конца сезона команде Ташуева осталось провести восемь игр.