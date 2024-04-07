Семак оценил состояние Сантоса, Педро и Мостового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Дугласа Сантоса нет ни в старте, ни в заявке на игру. Что с ним?

- По медицинским показаниям, к сожалению. Он сейчас восстанавливается. Я надеюсь, он к следующей игре будет готов.

- Выбор голкипера. Сегодня Кержаков в старте. Насколько это связано с его игрой в Кубке, или, например, это связано с выступлением Адамова в последних матчах чемпионата в большей степени?

- Конечно, связано с игрой Кержакова в Кубке, он сыграл достаточно уверенно, надежно. На наш взгляд, он сейчас готов немножко лучше, поэтому он в старте.

- Вы говорили на брифинге перед матчем, что не уверены, что Педро сможет восстановиться так эффективно за несколько дней между Кубком и чемпионате. Означает ли его появление в старте, что все-таки это удалось? Второй матч за три дня - серьезная нагрузка для 18-летнего парня.

- Нагрузка серьезная не только для него, но и для тех же Эраковича, Караваева. Есть игроки, которые у нас играют больше, но ничего не поделаешь. Думаю, что нынешнее состояние позволяет им играть. А дальше будем смотреть, в следующий раз кто-то другой будет больше играть.

- Что касается Мостового, он в запасе остается. Возможно ли его появление на замену по ходу этой встречи с учетом того, что у него есть определенные проблемы со здоровьем?

- Да, конечно, его появление возможно. Он пропустил какое-то время. Вчера работал вместе с командой и готов сегодня будет сыграть.