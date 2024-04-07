«Факел» впервые за шесть матчей проиграл в РПЛ

Сегодня, 7 апреля, «Факел» на выезде встречался с ЦСКА в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Игра между командами завершилась крупной победой ЦСКА со счетом 4:1.

Для «Факела» это поражение стало первым в весенней части сезона. Кроме того, подопечные Сергея Ташуева проиграли впервые за последние шесть матчей в рамках чемпионата России. В предыдущих пяти встречах «Факел» четыре раза сыграл вничью и одержал одну победу, обыграв «Спартак».

На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 26 набранных очков.

В следующем туре воронежский клуб примет на своем поле «Ростов». Игра пройдет 14 апреля, начало — в 16:45 по мск.