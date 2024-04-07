Обляков: «Акинфеев будет злой, что пропустил»

Лучший футболист встречи ЦСКА - «Факел» Иван Обляков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Хороший матч с нашей стороны. Наверное, начало второго тайма, минут 10 «Факел» чуть перестроился, и мы к этому приспосабливались. А так, вся оставшаяся игра была под нашим контролем. Заслуженная победа. Реализовали большинство моментов и разгромно победили.

- Все время мы говорили о 75-й минуте, о количестве пропущенных голов после этого отрезка и потерянных очков. Насколько это в раздевалке обсуждается и мешает жить?

- Не знаю, об этом часто говорим, чтобы второй тайм так же провести, как первый, не отходить назад, стараться действовать от себя, играть в прессинг, контролировать мяч и создавать моменты. Сегодня это получилось хорошо. Поговорили, и все были сконцентрированы на этом.

- Казалось бы идеальный матч, а пропущенный гол все равно есть. Как на это реагировать?

- Не знаю. Не хотелось бы пропускать в концовке, обидно, наверное. Горечь, подгорчило нашу победу, но ничего страшного, победили. Главное, что набрали три очка.

- Игорь Акинфеев в преддверии своего дня рождения как поведет себя в раздевалке?

- Злой будет то, что пропустил, конечно.