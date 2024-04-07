ЦСКА забил 4 гола в матче РПЛ впервые с августа

В воскресенье ЦСКА порадовал своих болельщиков. Команда Владимира Федотова обыграла на своём поле «Факел» со счётом 4:1. Авторами голов в составе «армейцев» стали Тамерлан Мусаев, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев и Фёдор Чалов.

Стоит отметить, что ЦСКА забил четыре гола в матче чемпионата России впервые с 5 августа. Тогда команда Владимира Федотова в родных стенах разгромила «Локомотив» с результатом 4:1. С тех пор «армейцы» забивали в РПЛ не более трёх голов за игру.

Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 13 апреля, - против «Локомотива» на выезде.

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