Александр Мостовой не смог назвать фаворита в матче «Динамо» и «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Динамо» и «Спартаком».

«Для меня в этом матче нет фаворита. И те, и другие не очень удачно начали после паузы. «Динамо» очень удивило, когда проиграло «Ростову». «Спартак» проиграл «Зениту» в Кубке, но это не столь принципиальный матч был. Формат Кубка позволяет проигрывать. Тем не менее, в предстоящем матче «Динамо» и «Спартаком» фаворита я не вижу.

«Динамо» играет на домашнем стадионе, но по игре трудно что-то спрогнозировать. С «Ростовом» оно показало ужасную игру просто. Но я думаю, «Динамо» больше не будет так безвольно играть. Тут с первых минут все будет по-другому. Так нельзя играть постоянно. Так можно сыграть один раз: или случайно, или когда что-то произошло. Непонятно, что тогда было с командой, особенно в первом тайме. Просто имитировали футбол. Но в этом матче такого уже не будет, уверен», - сказал Мостовой.

Матч «Динамо» - «Спартак» стартует в 19:30.