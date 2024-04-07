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ЦСКА потушил «Факел», забив четыре мяча, но потерял Виллиана на дерби с «Локомтивом»

07 Апреля 2024 • 15:58 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Факел
окончен

ЦСКА и «Факел» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 23-го тура РПЛ состоялся 7 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».

Протокол игры  
ЦСКА Москва4:1Факел
(1:0) Мусаев Тамерлан36'  
(2:0) Обляков Иван60'  
(3:0) Файзуллаев Аббосбек75'  
(4:0) Чалов Фёдор90'  
  Черов Василий (4:1)
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьВиллиан Роша  73'Мойзес РобертоАгапов Илья 79' (Заболотный Антон ( 79') Зделар СашаФайзуллаев Аббосбек 85' (Мендес Виктор ( 85') Гайич Милан III  53'Обляков Иван 89' (Глебов Кирилл ( 89') Мусаев Тамерлан 79' (Келлвен Дуглас ( 79') Давила Виктор 79' (Чалов Фёдор ( 79')
Запасные: Риванди АмирхоссейнАйссауи Сид АхмедШайхутдинов ВладимирНабабкин КириллТороп Владислав
Беленов АлександрЧеров ВасилийСенхаджи РаянЮрганов ИгорьМастерной Владислав 46' (Селе Табо ( 46') Альшин Ильнур 66' (Моцпан Никита ( 66') Квеквескири ИраклийБагамаев Абдула 46' (Акбашев Роман ( 46') Магаль Руслан 75' (Багателия Лука ( 75') Аппаев ХызырМарков Евгений 46' (Калинин Игорь ( 46')
Запасные: Гудиев ВиталийСуслов КириллЯкимов ВячеславМаксимов МаксимБрызгалов СергейИвлев Андрей
07 апреля. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Воскресенье в РПЛ открывали футболисты ЦСКА и «Факела». Более уставшими к матчу подошли «армейцы», которые посреди недели ещё совершили выезд в Калининград. «Факел» же отдыхал, готовился к визиту в Москву в недельном цикле. А Федотов слегка удивил, в третьем кряду матче оставив на скамейке запасных Фёдора Чалова. В этот раз и Заболотный остался в запасе, помогали Виктору Давиле Тамерлан Мусаев и Иван Обляков. Этот ход и стал решающим.

Но обо всём по порядку. Для начала как раз Виктор Давила проверил Беленова дальним ударом. Голкиперу сильно слепило солнце, и он парировал аккурат перед собой. Дважды на добивание подоспели «армейцы», однако оба раза защитники подстраховали Беленова и взяли удар на себя. Атаки ЦСКА разгонялись всё сильнее. Пас вразрез от Файзуллаева направился налево на Агапова. Илья не пожадничал, покатил мяч Давиле, а Виктор из пределов штрафной площади пробил в касание, но Беленов парировал.

«Факел» играл «вторым» номером, но и огрызаться не забывал. Правда, до моментов дело не доходило – были лишь нервные секунды, когда Альшин и Мойзес сошлись в борьбе за мяч. Оба летели на прострел справа, а Ильнур в итоге оказался на газоне. Рефери взял паузу, обратился к повторам, но пенальти не назначил. Расплата пришла под занавес тайма. Перехватил Обляков мяч на чужой половине поля и тут же загрузил по центру в штрафную площадь. Между двух защитников открылся Мусаев, юркнул за мячом и смог ногой проткнуть мимо Беленова – 1:0.

У «Факела» что-то совсем ничего не получалось. Один удар в сторону ворот за 60 минут матча, три замены от Ташуева в перерыве. Главный тренер старался хоть что-то исправить, но не получалось. Точка была поставлена перед последней третью матча. Вынос Акинфеева, передача Файзуллаева налево, где разогнался Давила. Виктор налево отдал на Облякова, Иван опередил выбросившегося Беленова и проткнул мяч в сетку – 2:0.

На 75-й минуте счёт по заменам стал 5:0 в пользу «Факела» и 3:0 на табло. Мусаев изобразил диспетчера, сыграв к линии штрафной площади. Аббос Файзуллаев получил оперативный простор, прокинул мяч себе на ход, заложил пару финтов и пробил в дальнюю «шестёрку». От штанги мяч оказался в сетке – 3:0. «Факел» всё больше владел мячом, и всё больше получал в ответ. Заболотный после передачи Гайича вразрез оказался на рандеву с голкипером. На силу пробил Антон, но только сотряс штангу.

Но кураж ЦСКА не улетучился, «Факел» всё-таки получил четвёртый мяч. На 90-й минуте Глебов прострелил справа, Заболотный отвлёк внимание двух защитников, а Фёдор Чалов метров с 11 пробил точно – 4:0. Правда, и это был не конец. На четвёртой компенсированной минуте гости сподобились на гол престижа. Василий Черов поймал отскок после подачи, уложив мяч точно в верхний угол – 4:1.

ЦСКА провёл вдохновенный матч и разгромил «Факел». Из минусов только жёлтая карточка Виллиана Роши, которая не позволит ему сыграть против «Локомотива» в следующем туре.

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