Жоазиньо допускает возвращение в Россию

Атакующий полузащитник Жоазиньо, который ранее поиграл за «Краснодар», «Динамо» и «Сочи», допускает своё возвращение в российский футбол.

«Буду рад вернуться обратно, но всё зависит от предложений. Для меня двери в Россию не закрыты», - цитирует Жоазиньо Sport24.

По словам Жоазиньо, он намерен дождаться завершения чемпионата России, а затем выходить на связь с клубами. При этом 35-летний футболист отметил, что о завершении игровой карьеры он пока что не думает.

Всего в Российской премьер-лиге Жоазиньо провёл 291 матчей. В них бразилец забил 40 голов и отдал 69 голевых передач.