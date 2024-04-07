Шикунов: «Юран прекрасно работает в «Пари НН», он превратил середняка в хорошую команду»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о работе главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

Напомним, после матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4) Юран резко высказался в адрес арбитров, обслуживавших эту встречу.

«Юран прекрасно работает в «Пари НН». Он превратил середняка в хорошую команду. Что касается его высказываний в адрес судей, это эмоции. Юран — эмоциональный человек», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что в будущем Юран способен возглавить топ-клуб.

После 22 проведённых матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата России «Пари НН» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.