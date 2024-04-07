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ЦСКА потерял Рошу на дерби с «Локомотивом»

07 Апреля 2024 • 15:45 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Факел
окончен

В воскресенье ЦСКА проводит домашний матч двадцать третьего тура чемпионата России против «Факела». По ходу игры предупреждение получил защитник московской команды Виллиан Роша. Как следствие, из-за перебора жёлтых карточек бразилец не поможет «армейцам» в следующем туре Премьер-лиги.

В субботу, 13 апреля, ЦСКА проведёт гостевой матч российского чемпионата против «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Следить за концовкой игры между ЦСКА и «Факелом» можно на портале LiveResult – там проходит трансляция в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша

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