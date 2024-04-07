В этом сезоне Премьер-лиги ЦСКА упустил 18 очков, ведя в счёте. Но сегодня в матче с «Факелом» этот сценарий вряд ли повторится. На 75-й минуте поединка столичная команда забила уже третий гол в ворота противника. После перехвата мяча на чужой половине Аббосбек Файзуллаев ворвался в штрафную и с левого ее края из-под защитника поразил дальний угол ворот. На табло 3:0. Ранее отличились Тамерлан Мусаев и Иван Обляков. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
ЦСКА громит «Факел» после прорыва Файзуллаева
|ЦСКА Москва
|Факел
окончен
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