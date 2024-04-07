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Жоаозиньо: «Буду рад вернуться обратно в Россию»

07 Апреля 2024 • 15:37 Комментировать
Сочи
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Спартак Москва
13.04 14:00

Бывший полузащитник «Краснодара», «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо, выступающий сейчас за «Гремио Новуризонтино», высказался о своём возможном возвращении в Россию.

По словам бразильского футболиста, пока он не собирается завершать игровую карьеру и будет рад вернуться в Россию.

«Буду рад вернуться обратно, но всё зависит от предложений. Для меня двери в Россию не закрыты», — цитирует Жоаозиньо Sport24.

Последним клубом в России для Жоазиньо был «Сочи». В сезоне-2022/2023 он провёл в составе южан 27 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 400 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Жоаозиньо

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