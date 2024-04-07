Обляков удвоил перевес ЦСКА в матче с «Факелом»

В 23-м туре Премьер-лиги ЦСКА принимает «Факел». Команда Владимира Федотова выиграла первый тайм со счётом 1:0 после удара Тамерлана Мусаева. Форвард, впервые вышедший в старте, получил передачу на ход от Ивана Облякова и в борьбе с защитниками в штрафной вовремя пробил мимо голкипера. После перерыва и сам Обляков записал свою фамилию на табло. Хавбек получил мяч от Виктора Давилы и со средней дистанции в касание переправил мяч в сетку ворот.

На табло 2:0, ЦСКА идет на чистом четвертом месте, противник - 11-й. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.