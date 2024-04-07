Кассьерра, Артур и Педро – в атаке «Зенита» на матч с «Балтикой»

В одном из воскресных матчей Российской премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Балтику». Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур, Педро.

Матч между «Зенитом» и «Балтикой» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.

В случае победы над «Балтикой» «Зенит» выйдет на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.