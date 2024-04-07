Деменко: «Галицкий был уверен, что Кайо — очень талантливый игрок»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о том, почему бразильский защитник Кайо до сих пор выступает в составе «быков».

По мнению эксперта, Кайо симпатизирует владелец клуба Сергей Галицкий, который видит в защитнике большой потенциал.

«Галицкий был уверен, что Кайо — очень талантливый игрок и раскроет свои лучшие качества. Хотя после некоторых ошибок бразильца болельщики думали: неужели Кайо останется в команде? Так же играть нельзя! Но таково мнение руководителя клуба», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» девять матчей, в которых забил один гол. Контракт 28-летнего футболиста с южанами рассчитан до конца июня нынешнего года.