Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Без Дзюбы и Глушенкова: «Локомотив» назвал состав на матч в Грозном

07 Апреля 2024 • 15:21 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
1 2.65 X 3.45 2 2.75
Через 1 ч. 3 мин.

В воскресенье «Локомотив» проведёт гостевой матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Ахмата». Наставник московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Сулейманов, Пиняев.

Отметим, что в заявке «Локомотива» отсутствуют Артём Дзюба и Максим Глушенков. Первый имеет проблемы со здоровьем, а второй дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек.

Матч «Ахмат» - «Локомотив» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Максим Глушенков ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Апреля
13:09
Лахиялов: «Союз Адиева и «Ахмата» должен был состояться»
10:42
Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Адиева в «Ахмате»
05 Апреля
21:37
Гаджиев: «Назначение Адиева в «Ахмат» - понятное решение»
21:22
В «Болонье» прокомментировали возможное подписание Тикнизяна
21:03
Орещук: «Работа в «Ахмате» - новый вызов для Адиева»
20:07
Адиев провёл первую тренировку в «Ахмате»
19:37
Стало известно, какая сумма ежемесячно нужна Глушенкову для нормальной жизни
19:08
Прогноз на точный счёт матча Ахмат — Локомотив РПЛ — 7 апреля 2024
18:38
«Адиев принял неразумное решение» — Колосков
17:51
В «Локомотиве» состоялась важная встреча – известен итог
17:30
Известны результаты обследования Пиняева 1
16:55
Бывший тренер «Динамо» перед дерби назвал проблемы «Спартака»
16:03
Кафанов: «Сказал Митрюшкину, что надо научиться ждать шанса»
14:51
Президент «Ахмата»: Уверен, что опыт Адиева поможет команде решить поставленные задачи
14:21
«Ахмат» объявил имя нового тренера 1
14:17
Наумов: «Приглашение Осинькина – это риск для «Локомотива»
13:09
Ставка и прогноз на матч Ахмат — Локомотив чемпионата России — 7 апреля 2024
10:32
Адиев — о возможной работе в «Ахмате»: «Дождитесь, пожалуйста»
04 Апреля
23:05
Актуальная ставка и прогноз на матч Ахмат – Локомотив чемпионата России – 7 апреля 2024
15:49
Наумов: «Локомотив» оказался не готов к весенней части чемпионата»
15:31
Пиняев: «Мы бьёмся за Галактионова»
14:05
Морозов: «Мы полностью поддерживаем Галактионова»
13:43
Мостовой назвал тренера, который мог бы заменить Галактионова в «Локомотиве»
13:16
Билялетдинов: «Локомотиву» нужны системные изменения»
13:09
«Локомотив» принял решение по Галактионову
03 Апреля
21:29
Известно будущее Галактионова в «Локомотиве» 1
19:39
Давидс готов возглавить «Локомотив»
15:00
Адиев отреагировал на информацию о возможном назначении в «Ахмат»
14:18
Песьяков: «Дзюба входит в пятёрку лучших российских нападающих»
02 Апреля
19:30
«Ахмат» уволит Ромащенко — клуб уже нашёл замену
16:14
В «Ахмате» рассказали о состоянии Агаларова
15:31
Карпукас назвал любимую позицию на поле
11:53
Нигматуллин рассказал, что мешает «Локомотиву» бороться за высокие места
01 Апреля
16:46
Сенников: «В тройку «Локомотив» может попасть без проблем»
16:19
Леонченко похвалил «Локомотив» за игру с «Краснодаром»
15:37
Агент Дивановича: «Заим занимается в общей группе «Ахмата»
14:52
Губерниев — о «Локомотиве»: «Молодцы, что хотя бы от поражения ушли»
13:53
Газзаев: «У «Локомотива» складывается дзюбозависимость»
13:19
Батраков: «Кто главный батя в раздевалке? Назову Диму Баринова и Артёма Дзюбу»
10:58
Батраков рассказал, кто помог ему адаптироваться в «Локомотиве»
09:47
Батраков высказался о своём дебюте в составе «Локомотива»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Ювентус» может уволить Аллегри Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
71 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
2
0
1.56 3.95 5.40
Видео
07.04.24 в 16:30
Зенит Зенит
Балтика Балтика
1.26 5.40 9.80
Видео
07.04.24 в 16:30
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.33 3.65 2.65
Видео
07.04.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.21 3.60 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
15:21 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Галицкий был уверен, что Кайо — очень талантливый игрок»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Без Дзюбы и Глушенкова: «Локомотив» назвал состав на матч в Грозном
15:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов: «Для игры в РПЛ «Химкам» нужно прибавить во всём»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Педро — классный футболист, но ему нужно время»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Юрану грозит дисквалификация на четыре матча
14:46 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА повёл в матче с «Факелом» после гола Мусаева
14:42 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин выделил два своих матча против «Спартака»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин рассказал, какой вывод в «Динамо» сделали после поражения 1:4
14:24 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин смотрел матч «Спартака» против «Зенита»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин предположил, почему лидирует по голевым передачам в РПЛ
14:17 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев рассказал, от чего будет зависеть результат матча «Динамо» — «Спартак»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Динамо — небольшой фаворит матча со «Спартаком»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «К отсутствию кубкового матча на неделе можно двояко относиться»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Вспоминать упущенные 18 очков лучше не сейчас»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Туфрин: «Мне Педро нравится больше, чем Артур»
Все новости
Рекомендуем