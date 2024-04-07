Без Дзюбы и Глушенкова: «Локомотив» назвал состав на матч в Грозном

В воскресенье «Локомотив» проведёт гостевой матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Ахмата». Наставник московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Сулейманов, Пиняев.

Отметим, что в заявке «Локомотива» отсутствуют Артём Дзюба и Максим Глушенков. Первый имеет проблемы со здоровьем, а второй дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек.

Матч «Ахмат» - «Локомотив» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.