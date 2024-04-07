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Бушманов: «Педро — классный футболист, но ему нужно время»

07 Апреля 2024 • 14:57 Комментировать
Зенит
...
Балтика
1 1.30 X 5.50 2 11.00
Через 1 ч. 4 мин.

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался об игре нападающего «Зенита» Педро, который пополнил состав петербургского клуба минувшей зимой.

Напомним, 18-летний бразилец оформил дубль в кубковом матче против «Спартака» (2:1).

Бушманов назвал Педро талантливым футболистом, которому нужно больше времени, чтобы раскрыться.  

«Педро — классный футболист, его талант уже виден. В матче со «Спартаком» он показал класс. Но ему ещё нужно время, он очень молод», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В составе «Зенита» Педро успел провести пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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