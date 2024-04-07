Бушманов: «Педро — классный футболист, но ему нужно время»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался об игре нападающего «Зенита» Педро, который пополнил состав петербургского клуба минувшей зимой.

Напомним, 18-летний бразилец оформил дубль в кубковом матче против «Спартака» (2:1).

Бушманов назвал Педро талантливым футболистом, которому нужно больше времени, чтобы раскрыться.

«Педро — классный футболист, его талант уже виден. В матче со «Спартаком» он показал класс. Но ему ещё нужно время, он очень молод», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В составе «Зенита» Педро успел провести пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.