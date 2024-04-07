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Юрану грозит дисквалификация на четыре матча

07 Апреля 2024 • 14:49 Комментировать
Пари НН
3:4
Краснодар

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран выругался на тему судейства после субботнего поражения своей команды от «Краснодара» со счётом 3:4. Произошло это в подтрибунном помещении – Юран ругался на пути от поля.

Согласно информации «РБ Спорт», ругательства Юрана не попали в протокол матча. При этом КДК РФС рассмотрит инцидент на основе появившегося в социальных сетях видео. Юрану грозит дисквалификация на срок от двух до четырёх матчей.

«Пари НН» на текущий момент располагается на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч команда проведёт 14 апреля – против «Оренбурга».

Юран жёстко выругался по поводу судейства – неделю назад он называл мат большим грехом

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН

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